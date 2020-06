"Pazienti lasciati morire", bufera per tweet di Gori

(Fotogramma)

"Anche il dato dei pazienti in terapia intensiva può trarre in inganno. Sembra che la crescita stia rallentando, invece è solo perché non ci sono più posti di t.i. (se ne aggiungono pochi con grande fatica). I pazienti che non possono essere trattati sono lasciati morire". Un tweet di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, alimenta discussioni e polemiche. Tra le risposte al messaggio, spicca quella del medico Salvo Di Grazia, il cui profilo @MedBunker è seguito da oltre 22mila persone: "Ma mi scusi, lei sindaco di una città dice su Twitter che i pazienti “sono lasciati morire”? Ma si rende conto di quello che ha scritto?". Gori replica: "È purtroppo ciò che sta accadendo, come emerge dalle testimonianze dei medici impegnati in prima linea negli ospedali. Ma ha ragione, avrei dovuto dirlo in modo più delicato. Di questo mi sono scusato". Interviene anche Selvaggia Lucarelli: "Ho chiesto a un medico che lavora giorno e notte a Crema e ha smentito categoricamente". "Io avrei dovuto dirlo con maggiore delicatezza, mi scuso, ma purtroppo la situazione è davvero drammatica", scrive Gori.

Non mancano utenti che appoggiano l'affermazione iniziale di Gori. "Da due giorni è protocollo nelle terapie intensive: si preferisce chi ha più prospettive di vita. Già ne stanno morendo, perchè i posti sono finiti", scrive il rapper Frankie hi-nrg mc. "Ha fatto bene. Basta con il politically correct. È emergenza e per farlo capire serve dire le cose esattamente come stanno", scrive un altro utente.