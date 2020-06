Coronavirus, Boccia: "A Lombardia mascherine non carta igienica"

Foto Fotogramma

"La Lombardia ha ricevuto quasi 500mila mascherine nei giorni scorsi tra ffp2 e ffp3 e quelle chirurgiche e oltre un milione di guanti. Tocca alle singole regioni smistarle per i vari usi: dai sanitari ai lavoratori. Preferisco parlare dei 113 ventilatori polmonari intensivi e dei 103 subintensivi, consegnati o che stanno arrivando in queste ore. Le mascherine Montrasio, oggetto della critica ingiusta e ingiustificata a Borrelli sono mascherine e non carta igienica". Lo ha detto il ministro per la Autonomie Francesco Boccia.