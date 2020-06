Coronavirus, Cirielli: "Tac negativa, non ho polmonite"

"Cari amici, grazie per i numerosissimi messaggi di solidarietà e vicinanza. Volevo comunicarvi che la Tac, a cui sono stato sottoposto presso l'ospedale "Cotugno" di Napoli, è uscita negativa. E quindi sono stato dimesso. Sto tornando a casa. GRAZIE A TUTTI !!!". Lo scrive sulla sua pagina Fb Edmondo Cirielli, deputato Fdi e questore della Camera, risultato positivo qualche giorno fa al test del Coronavirus, trasportato nella notte scorsa al 'Cotugno' di Napoli per una dispnea. Cirielli è stato sottoposto alla Tac dalla quale è emerso che non ha la polmonite.