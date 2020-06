Coronavirus, Salvini: "Bertolaso scelta eccellente"

(Fotogramma)

"Scelta eccellente". Così Matteo Salvini definisce la decisione con cui il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha affidato a Guido Bertolaso l'incarico di consulente nell'emergenza per il coronavirus. "Il governatore della Lombardia Fontana ha nominato Guido Bertolaso come consulente per l'allestimento del nuovo ospedale temporaneo alla Fiera di Milano. Scelta eccellente!", scrive Salvini, che conclude il messaggio con un "FORZA e BUON LAVORO!".