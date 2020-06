Coronavirus, Bertolaso: "Chiediti cosa fare per tuo paese"

(Fotogramma)

"Grazie a tutti gli italiani per le belle parole e gli attestati di stima. 'Non chiederti mai cosa il Paese può fare per te ma SEMPRE cosa TU puoi fare per il tuo Paese'". E' il tweet che Guido Bertolaso pubblica citando una celebre frase di John Kennedy. Bertolaso, che abbina un tricolore al tweet, è stato nominato consulente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in relazione all'ospedale da realizzare nei padiglioni della Fiera di Milano.