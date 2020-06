Coronavirus, Salvini: "Sacrificio eroi in ospedale non sia vano"

Afp

"Facciamo in modo che il sacrificio degli eroi che lavorano in ospedale non sia vano. Si ascoltino i medici, si raccolga il loro appello disperato". Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.

"Se amiamo l'Italia, se vogliamo bene ai nostri nonni, se vogliamo un futuro per i nostri figli l'unica soluzione è #restareacasa e #chiuderetutto ciò che è non è davvero vitale, offrendo a tutti i lavoratori i presidi di sicurezza necessari", conclude il numero uno del Carroccio.