Coronavirus, Boccia: "Mai più tagli a sanità"

(Fotogramma)

Sulla sanità "non si potrà mai più tagliare, ma solo investire". E' quanto afferma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a 'la Repubblica'. All'opposizione l'esponente Pd dice: "Spero che quando si voterà il decreto per l'emergenza economica, il tabellone mostri solo luci verdi. Se i partiti scoprissero lo stesso senso di comunità delle persone che in questi giorni escono a cantare sui balconi, saremmo un Paese migliore".

Per Boccia il governo non ha sottovalutato l'emergenza che sta vivendo la Lombardia: "Siamo stati i primi a dire che era necessario inasprire le misure di contenimento del virus, nei giorni in cui i principali comparti economici del nord - e forze politiche lì ben radicate - dicevano il contrario". Inoltre, sottolinea, "la Lombardia è la regione che ha avuto più materiali di tutti".

Il ministro definisce poi "inutile, stucchevole e sgradevole" la polemica sulle mascherine inviate nella regione governata da Attilio Fontana: "Sapevano tutti che quelle in distribuzione non erano le mascherine per i medici, ma per gli operatori dei corridoi o per chi porta i pasti ai lavoratori nelle aziende".