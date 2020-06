Coronavirus, in Italia il bus con turisti bloccati alle Canarie

(Foto dal profilo Facebook di Susanna Ceccardi)

E' iniziato nella notte il viaggio di ritorno da Barcellona del pullman noleggiato dall'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi per riportare in patria 46 turisti italiani che erano andati alle Canarie per una vacanza ed erano rimasti bloccati in Spagna dopo lo stop ai voli decretato dal governo iberico per contenere la diffusione del coronavirus.

A bordo, insieme con l'eurodeputata e candidata della Lega alla presidenza della Toscana, ci sono anche il senatore del Carroccio Gian Marco Centinaio e l'assessore leghista del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini, in qualità di medico.

"Il rientro procede bene. Abbiamo passato la frontiera italiana, tutti i partecipanti sono dotati di mascherine, gel igienizzante e guanti", si legge in un post pubblicato su Facebook da Ceccardi poco prima delle 11. "Sono stati tutti sottoposti a visita medica e godono di buona salute. Ho fatto firmare a tutti autocertificazioni dove affermano di non essere stati a contatto con casi positivi Covid19 e vengono tutti da Fuerteventura, un'isola canarina dove si è registrato un solo caso di contagio, quindi una zona meno a rischio di quelle italiane", continua. "Abbiamo preso più precauzioni di treni e aerei, dove i passeggeri non sono obbligati a portare mascherine. Abbiamo fatto il possibile e l'impossibile,e questi 46 italiani, tra cui bambini e disabili, tornano finalmente a casa! Grazie Gianmarco e Gianna per tutto quello che avete fatto e per come lo avete fatto. A volte le cose si fanno, non perché conviene, ma perché è giusto. Oggi mi sento bene e sono fiera di me e dei miei amici", conclude.

E' stata la dottoressa Gambaccini a visitare ciascun passeggero (c'è anche un disabile) prima di farlo salire a bordo del pullman. Il gruppo di turisti è atterrato a Barcellona intorno alla mezzanotte con un volo interno da Fuerteventura e l'arrivo del pullman in Italia a Pisa è atteso nel pomeriggio. Dalla città toscana i turisti dovrebbero raggiungere le loro città di provenienza (Massa, Fucecchio, Firenze, Livorno, Torino e alcuni residenti in Campania).