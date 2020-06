Coronavirus, Renzi: "Complotto contro Italia? Buffonata"

(Fotogramma)

"Sostenere che il Coronavirus sia un complotto contro l’Italia è una buffonata che non fa ridere. Serve invece una risposta europea e mondiale". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Adesso in TV va di moda dire che 'Renzi ha tagliato sulla sanità'. L’ennesima BUGIA galattica", aggiunge il leader di Italia Viva. "Basterebbe prendere un bilancio e saperlo leggere per vedere come negli anni in cui noi siamo stati al Governo siamo passati da 106 a 113 miliardi di euro. Casomai sarebbe interessante discutere di come questi soldi vengono spesi, di come funziona il rapporto Stato Regioni, di come utilizzare quella che in sede di riforma costituzionale avevamo chiamato 'Clausola di supremazia'".

"Ma alla fine penso che non valga la pena litigare su queste cose. La verità, i numeri, i fatti sono a portata di mano per chiunque sia intellettualmente onesto. Chi invece vuole credere alle fake news, lo farà comunque. L’Italia è ferma, ci sono cose più importanti di cui occuparsi che non inseguire le bugie", afferma ancora.