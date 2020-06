Coronavirus, Renzi: "Tracciare contagio con telefonini"

(Fotogramma)

"Altri Paesi come Corea del Sud e ora Israele stanno investendo sulla tecnologia tracciando i contagiati con i telefonini. È la strada giusta, anche per noi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Le misure che oggi il Governo approva sono un primo passo. Ma serve molto altro, a cominciare dallo sblocco dei cantieri con il Piano Shock", aggiunge. "Sostenere che il Coronavirus sia un complotto contro l’Italia è una buffonata che non fa ridere. Serve invece una risposta europea e mondiale", afferma ancora il leader di Italia Viva.