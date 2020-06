Coronavirus, Salvini: "Passeggiata? Anche io devo fare spesa"

(Fotogramma)

"Non è una passeggiata, Matteo Salvini esce a fare la spesa, velocemente, sotto casa, anche io penso di averne diritto, le polemiche le lascio alla sinistra". Così Matteo Salvini, in diretta Facebook, replica alle critiche per la foto con la fidanzata in centro a Roma. "Non andavo a passeggiare al Colosseo, come tutti esco per andare o in farmacia o per andare a fare la spesa. C'è qualcuno che riesce a fare polemica anche per il fatto che Matteo Salvini esca a fare la spesa. Voi uscite a fare la spesa? Sì. Penso di avere il diritto anche io di fare la spesa velocemente, rapidamente, sotto casa. A meno che a sinistra non ritengano che Matteo Salvini non possa fare la spesa", aggiunge. "Il Parlamento non capisco se è in apertura o no, io ci sono, se mi chiamano".