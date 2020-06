Travaglio vs Bertolaso, 'offro 2 euro per farlo stare a casa'

Marco Travaglio (Fotogramma)

Marco Travaglio contro Guido Bertolaso. Il giornalista twitta la frase del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sul compenso minimo dell'ex capo della Protezione Civile chiamato come consulente per l'emergenza coronavirus dal governatore: "Il compenso del mio nuovo consulente Guido Bertolaso sarà di un solo euro". E poi commenta: "Io ne offro due per farlo stare a casa". La stessa frase è l'incipit dell'articolo che Travaglio dedica a Bertolaso su 'Il Fatto' intitolato 'Ma mi faccia il piacere' e che viene linkato al tweet.