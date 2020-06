Coronavirus, l'appello di Zingaretti

(Fotogramma)

"Attenzione! Faccio un appello a tutti i cittadini. Non abbassiamo la guardia. Rimaniamo a casa". E' il tweet di Nicola Zingaretti che sabato 7 marzo ha annunciato di essere positivo al coronavirus e di aver scelto l'isolamento domiciliare. "Siamo in piena emergenza e bisogna ancora tenere duro. Rispettiamo le regole, prima di tutto rimaniamo in casa. Ce la faremo, ma non è finita #COVID2019 #coronavirusitalIa".