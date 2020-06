Coronavirus, Meloni: "Compriamo italiano contro Ue invidiosa"

(Fotogramma)

"Ciascuno di noi può fare la differenza, comprate e mangiate solo e unicamente i prodotti italiani. Prendiamo l'Italia e la rimettiamo in piedi alla faccia di tutti questi signori che invidiano le nostre produzioni. Lo faremo da soli e saremo capaci di dare una mano, rilanciando la nostra domanda interna, alle nostre aziende in difficoltà. I nostri prodotti li compriamo noi e non chiediamo aiuto a nessuno. E' il nostro modo di celebrare l'Italia in questo 159/mo anniversario della sua unità. Da italiani, con orgoglio, l'orgoglio tricolore". Lo ha affermato Giorgia Meloni, in un video su Facebook.

Sui social, la leader di Fdi ha evidenziato quella che considera una "vittoria di Fratelli d'Italia. L'Eurogruppo rinvia la discussione sul Mes ma la battaglia continua e noi non abbasseremo la guardia. Ora l'Europa spenda ogni sua energia e risorsa per affrontare l'emergenza coronavirus"