Coronavirus, Salvini: "Io sigillato in cucina"

(Foto Fotogramma)

"Io vi invito, quando uscite a fare la spesa, a comprare italiano, sperando che non rompano le scatole anche a voi, come hanno fatto a me, perché sono uscito a fare la spesa sotto casa, qua a Roma, con la compagna.". Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, torna sulle polemiche per la sua uscita mano nella mano, col la fidanzata Francesca, nei pressi della sua abitazione romana.

"Adesso mando lei così almeno nessuno mi vede - aggiunge - . Io sto sigillato, qua in cucina, perché Matteo Salvini probabilmente non ha diritto ad andare a fare la spesa, quindi mando altri".