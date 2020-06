Coronavirus: Bellanova, 'sicuramente necessario prolungare restrizioni'**

“Se sarà necessario, perché la comunità scientifica lo consiglia, noi assumendo la responsabilità politica dovremo farlo. Temo che sicuramente sarà necessario prolungare quelle che al momento sono in corso”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, rispondendo, nel corso della trasmissione un Giorno da Pecora su Radio Raiuno, alla domanda se saranno necessarie ulteriori restrizioni, oltre a quelle in atto, per frenare l'espandersi dell'epidemia da Coronavirus.