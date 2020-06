Coronavirus, Conte: "300 medici da tutta Italia in zone più colpite"

(Foto Fotogramma)

“Fino a 300 medici arriveranno da tutta Italia a sostegno delle zone più colpite dal Coronavirus. Siamo al fianco delle comunità che sono in prima linea nell’affrontare questa emergenza, continuiamo a combattere questa battaglia insieme a loro”. ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Sulla task force di medici provenienti da ogni parte d'Italia per raggiungere i territori con le maggiori criticità sanitarie, il capo della Protezione Civile "ha firmato oggi un'ordinanza, che è stata trasmessa per l'intesa alle Regioni. La task force conterà fino a un massimo di 300 medici, con partecipazione su base volontaria - fa sapere Palazzo Chigi - Il personale, selezionato per rispondere alle esigenze maggiormente richieste, opererà a supporto delle strutture sanitarie regionali".