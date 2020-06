Coronavirus, Meloni: "Parlamentari Fdi devolveranno intera indennità marzo"

(Fotogramma)

"Faremo di tutto per poter sostenere la Nazione. Fratelli d'Italia aderisce alla campagna 'Orgoglio Tricolore' promossa dal Secolo d'Italia e dalla Fondazione An. Come primo gesto concreto tutti i nostri parlamentari devolveranno la loro intera indennità del mese di marzo. Invito consiglieri regionali, amministratori, militanti e chiunque voglia a donare quanto possibile". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

La presidente di Fratelli d'Italia ha quindi parlato della telefonata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Questa mattina ho parlato con il Presidente della Repubblica Mattarella: un gesto che ho apprezzato molto e lo ringrazio per questo. Al Capo dello Stato ho ribadito lo spirito di collaborazione e responsabilità che ha contraddistinto Fratelli d'Italia fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria e gli ho confermato che il nostro lavoro continuerà in questa direzione". "Ci auguriamo che il Governo abbia il nostro stesso atteggiamento e che si possa davvero lavorare insieme per dare risposte concrete a famiglie, imprese e lavoratori. Perché per noi l'interesse dell'Italia e degli italiani vale più di ogni altra cosa", dichiara Meloni.