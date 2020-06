Coronavirus, Salvini: "Bergamo frontiera d'Italia e d'Europa"

"La priorità è trovare medici per fare partire l'ospedale d'emergenza a Bergamo. È la frontiera d'Italia e d'Europa. Cercheremo in giro per l'Italia e per il mondo, per far partire questa struttura fondamentale". Sono le parole di Matteo Salvini in una lunga serie di tweet. Il leader della Lega si sofferma in particolare sul decreto Cura Italia.

"È incredibile che domani ci siano milioni di italiani a dover pagar le tasse. In una situazione emergenziale come può lo Stato chiedere ai cittadini di pagare quello che non sono in grado di pagare? Gli ordinativi non ci sono. Prorogare le scadenze fiscali è fondamentale. Con le cifre stanziate è chiaro che non risolvi i problemi. Per la cassa integrazione servirebbe venti volte la cifra stanziata. Se è un punto di partenza da migliorare e costruire insieme noi ci siamo, ma se è punto di arrivo...", aggiunge ribadendo la posizione della Lega. "Se il decreto non cambia non possono chiederci di votare qualcosa che non serve. Poi se qualcuno mi convince che è legato all'emergenza economica il far uscire 5mila detenuti prima della fine della pena, allora me lo spieghino", prosegue.

"Occorre rivedere tutte le regole europee. Negli anni passati bisognava chiudere gli ospedali, le scuole... perché ce lo chiedeva l'Europa. Arriva l'emergenza e i cittadini italiani si rendono conto che dei "non si può" ce ne si può (e ce ne si deve!) fregare", dice ancora.