Coronavirus, Salvini: "Così il dl non basta"

Fotogramma

"La Lega non minaccia ma è chiaro che alcuni bonus messi nel decreto, 100 euro per i lavoratori dipendenti o 600 euro per i lavoratori autonomi, non risolvono i problemi. Nel decreto ci sono 1,3 mld per la cassa integrazione quando servirebbe 20 volte tanto. Se il decreto si può migliorare e arricchire, noi siamo a disposizione, ma se quello è il punto di arrivo non cura". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di Radio Cusano Campus.

"Tutti quelli che hanno la fabbrica chiusa, il negozio chiuso o un'attività chiusa - ha continuato -, chiedono garanzie. E' incredibile che domani ci siano milioni di italiani costretti a pagare le tasse. In un momento eccezionale, emergenziale, come si può chiedere ai cittadini di pagare quello che molti, in tempi normali, non riescono a pagare?".

Nel dl Cura Italia sono previsti due articoli che "parlano di licenze premio e di uscita anticipata di sei mesi per 5000 detenuti, ditemi voi... Mentre il governo dice state a casa, le aziende chiudono, che si fa? Si aprono le carceri. Se il dl cambia non è un bene per la Lega ma per il Paese, ma se non cambia non ci possono chiedere di votarlo", ha aggiunto.