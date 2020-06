Coronavirus, Berlusconi: "Mesi difficili, governo sia all'altezza"

(Fotogramma)

La sfida del coronovirus è stata raccolta dal governo "soltanto in parte, ci sono stati certamente dei ritardi negativi, però questo non è il momento delle recriminazioni e delle polemiche. Stiamo tutti lavorando e ci stiamo confrontando con il governo per aiutare a far uscire l'Italia da questa grave situazione". Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi oggi ai microfoni di Radio anch'io su Radio Rai1.

Per il Cavaliere, "la maggioranza degli italiani sta dimostrando un vero senso di responsabilità che ci rende orgogliosi. Ce la faremo ma dobbiamo prepararci a mesi molto difficili. Il governo deve essere all'altezza, non solo a fronteggiare l'emergenza ma anche a preparare la ripresa".