Coronavirus, Renzi: "Pil? Sarà un disastro"

Fotogramma

"Pil a -8%? Forse è un dato eccessivo ma sicuramente il Pil sarà un disastro. Ma prima occupiamoci della salute delle persone. Adesso bisogna fare di tutto per fermare questa epidemia". Lo dice Matteo Renzi in diretta Facebook. "La partita sarà ancora lunghissima, forse siamo alla fine solo del primo tempo", ha continuato Renzi.

Poi, sulle indiscrezioni che vorrebbero una nuova stretta sugli esercizi commerciali, il leader di Italia Viva sottolinea: "La riduzione degli orari dei supermercati sarebbe un disastro. Se i supermercati stanno aperti dalla 10 alle 18 facciamo un favore al virus". E sulle misure ventilate per Milano, Renzi nota: "Non sono d'accordo con la chiusura dei mezzi pubblici a Milano. E concordo con il sindaco Sala, finché ci sono persone che lavorano per garantire i servizi essenziali, i mezzi di trasporto devono funzionare anche nell'arco di tempo più ampio per evitare concentrazioni".

Sulle scuole, invece, "il governo spieghi come affrontare questa fase. E' comprensibile" vista la situazione straordinaria "che non abbia ancora dato risposte. Io credo che il sei politico sia un errore, non va bene, ma dobbiamo sapere che un meccanismo per recuperare i mesi persi a scuola va trovato". E sulla chiusura delle Camere, il leader di Italia Viva è netto: "Il Parlamento deve restare aperto, non si chiude nemmeno in stato di guerra".