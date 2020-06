"Nobel a medici e infermieri cinesi e italiani", la proposta

(Afp)

“Premio Nobel della Pace 2020 ai medici e agli infermieri della Cina e dell’Italia, i più esposti e colpiti dall’epidemia del coronavirus, il cui modello di eroicità e di abnegazione verrà preso come esempio in tutto il mondo per condurre al meglio e con successo la lotta contro un virus sconosciuto e insidiosissimo”. A lanciare la proposta il senatore Francesco Giro.