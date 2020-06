Coronavirus, la deputata: "Parlamento incubatore ideale contagio"

Afp

"Sono d'accordo con il Presidente Fico quando afferma che il lavoro delle Camere deve proseguire. Sospendere le attività di Commissione e Aula sarebbe una grave lesione delle prerogative dei parlamentari e del confronto democratico col Governo. Ma, anche in considerazione del possibile protrarsi dell'emergenza, occorre immaginare soluzioni adeguate all'eccezionalità del momento per tutelare la salute dei cittadini che non può essere messa a rischio dai nostri continui spostamenti e viaggi". E' quanto afferma la deputata del Gruppo Misto, Flora Frate.

"Il Parlamento è l'incubatore ideale del contagio e i casi di colleghi risultati positivi dovrebbero far seriamente riflettere. L'unico modo per garantire il funzionamento del Parlamento è quello di attivare procedure telematiche da remoto, voto online e smart work. Auspico che i Presidenti di Camera e Senato e i capigruppo di tutte le forze politiche riescano su questo a trovare un punto di incontro", conclude Frate.