Coronavirus, Berlusconi: "Mattarella ascolti centrodestra"

(Fotogramma)

"Come centrodestra chiediamo di essere ascoltati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella". A Silvio Berlusconi non piace come il governo sta affrontando l’emergenza covid-19. La nuova stretta decida dal premier Giuseppe Conte non lo convince e via Twitter chiama in causa il capo dello Stato perché le proposte avanzate dal centrodestra, Fi in particolare, non sono state ascoltate e prese in considerazione. L’ex premier fa sponda con Matteo Salvini, che sui social pure si è rivolto al Colle, chiedendo un intervento del Presidente della Repubblica.

"Forza Italia ha offerto collaborazione istituzionale ed è impegnata a dire il suo contributo al superamento della doppia emergenza; sanitaria ed economica. Il governo, invece, non ha sinora accettato un concreto confronto e non sembra voler tenere in considerazione le proposte moderate e approfondite del centrodestra", ha aggiunto il Cavaliere.