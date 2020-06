Coronavirus, Palazzo Chigi: "Dichiarazioni Conte diffuse su principali tv"

(Foto Fotogramma)

"Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio di sabato sera sono state diffuse secondo la consueta modalità utilizzata dalla Presidenza del Consiglio". Si legge in una nota della presidenza del Consiglio.

"In caso di importanti dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio, infatti, i principali canali televisivi pubblici e privati – avvisati per tempo – accedono attraverso collegamento diretto al segnale audio-video fornito dalla sala regia della Presidenza del Consiglio. Contemporaneamente le dichiarazioni vengono trasmesse in streaming sul canale YouTube della Presidenza del Consiglio e sulla pagina Facebook di Giuseppe Conte".

"Per conseguenza, anche le dichiarazioni di sabato sera sono andate in onda, per volontaria iniziativa, su RAI1 (edizione straordinaria TG1), Rainews24, La7, SKYTG24, Canale5 (edizione straordinaria TG5) e Rete4 e contemporaneamente su YouTube e sulla pagina Facebook di Giuseppe Conte. Questo ha permesso di raggiungere un ampio numero di destinatari, ivi compresi le persone sorde e con ipoacusia che hanno potuto seguire le dichiarazioni del Presidente con traduzione Lis sul segnale YouTube della Presidenza del consiglio a loro dedicato" si conclude.