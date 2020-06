Italia Viva critica Conte: "Perché messaggio alla nazione su Facebook?"

Italia Viva critica la scelta del premier Giuseppe Conte di affidare a una diretta su Facebook il messaggio stasera agli italiani. "Per un messaggio alla nazione in una fase così delicata, sorprende che Conte non utilizzi gli strumenti istituzionali come la sala stampa di palazzo Chigi, preferendo tenere tutta Italia (compresa la Rai) incollata alla pagina Facebook personale. Lo ricordi per il futuro", scrive su twitter Marco Di Maio.

E Luciano Nobili aggiunge: "Vi sembra possibile che la Rai, la tv di Stato, deve connettersi ad una pagina Facebook, un’azienda privata americana? Perche il Tg1 deve mandare in onda la schermata di una pagina privata? Perchè il premier non può tenere una conferenza stampa in diretta come sempre, come tutti?".

"Le decisioni del Governo si rispettano, sempre. Anche quella di stasera. Chiediamo però -aggiunge Ettore Rosato- che la comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi sia più rigorosa. Dirette Facebook a reti unificate, senza domande, hanno stancato. Questa è una drammatica epidemia, non il Grande Fratello".