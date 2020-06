Coronavirus, domani Cdm: sanzioni per chi infrange regole

Fotogramma

A quanto apprende l'Adnkronos, domani alle 15 ci sarà un Consiglio dei ministri. Sul tavolo arriverà un decreto che punta a uniformare su tutto il territorio nazionale le sanzioni amministrative per chi infrange le regole anti-Covid19. Oltre ad uniformare le sanzioni su tutto il territorio nazionale, cancellando le differenze attualmente esistenti tra alcune regioni, si ragiona in queste ore anche sulla possibilità di introdurre multe salatissime per punire i 'furbetti', nonché confisca dei mezzi se vengono violate le misure varate dal governo nelle ultime settimane per fronteggiare il Covid-19.

Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, è infatti una delle ipotesi alle quali lavora il governo e che vede impegnati, in prima linea, Viminale e ministero della Giustizia. E che vedrebbe d'accordo anche le forze di maggioranza, che spingono affinché si proceda in questa direzione.