Coronavirus, Meloni: "Chiesto a Conte unità crisi del Parlamento"

Fotogramma

''Noi abbiamo chiesto maggiore serietà nella comunicazione. Non si fanno conferenza stampa su decreti che non esistono... Abbiamo chiesto un coinvolgimento serio del Parlamento, una sorta di unità di crisi del Parlamento''. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al termine del vertice a Palazzo Chigi fra il premier e le opposizioni durato meno di 4 ore.

''I partiti come il Parlamento non possono non essere coinvolti. Abbiamo dato la nostra piena disponibilità a lavorare anche sui temi economici in maniera seria e non come pro forma. Per esempio, il nostro giudizio sul decreto marzo dipende da cosa c'è scritto nel cosiddetto decreto aprile. Se questo è un 'Cura-Italia' non siamo d'accordo. Non decreti comunicati ma condivisi'', ha detto ancora Meloni.