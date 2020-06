Coronavirus, Palazzo Chigi: "In prossimo dl più risorse a famiglie e imprese"

Fotogramma

"A chiarimento dell’incontro avvenuto con le opposizioni, si fa presente che il Presidente Conte e il Ministro Gualtieri hanno precisato che non ci sono altre risorse per il decreto 'Cura Italia', approvato a marzo e ora in Parlamento per la conversione, anche perché per quel decreto è stato chiesto al Parlamento in via preventiva uno scostamento dal deficit che è stato già utilizzato. Ma questo non significa affatto che il Governo ritiene che le risorse e le misure già stanziate siano sufficienti per mitigare gli effetti negativi dell’emergenza che stiamo affrontando. Con il prossimo decreto il Governo stanzierà cospicue risorse per sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie in difficoltà". Lo precisano fonti di Palazzo Chigi.