Coronavirus, Tajani: "Pronti a collaborare, vediamo se lo vuole il governo"

Fotogramma

''Abbiamo attivato due tavoli tecnici, uno parlamentare e uno politico, per valutare nell'insieme la strategia dell'Italia contro il Covid-19. Quindi, il decreto di marzo non può essere svincolato da quello di aprile. Serve una strategia complessiva. A quei tavoli porteremo le nostre proposte che vanno nella direzione della tutela dell'economia e della salute. Ci sono delle cose ridicole e inaccettabili che vanno assolutamente cambiate. Vediamo poi nei contenuti come comportarci in Parlamento. Siamo stati qui tre ore a discutere di cose concrete. Siamo mossi da spirito collaborativo. Ma siamo anche molto preoccupati per quello che succede al Sud. Impediamo che il virus arrivi al Sud dove c'è un sistema sanitario più debole. Vediamo se il buongiorno si vede non dal mattino ma dalla sera... Noi vogliamo collaborare, vediamo se anche il governo lo vuole''. Lo ha detto Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, al termine del vertice di Palazzo Chigi.