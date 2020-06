Conte a opposizioni: confronto su prossime misure

Il governo è pronto a convocare un tavolo tecnico per discutere con l’opposizione il prossimo provvedimento contro l’emergenza Covid-19. Il premier Giuseppe Conte, raccontano, durante il vertice a palazzo Chigi con le opposizioni avrebbe promesso che d’ora in poi coinvolgerà il centrodestra nella stesura delle future misure, a cominciare da quelle economiche per contrastare il Covid-19. Siamo disponibili a discutere eventuali proposte presentate da Lega Fdi e Fi, avrebbe detto il presidente del Consiglio in nome di uno spirito di collaborazione necessario per affrontare questo momento delicato. Tradotto: d’ora in poi scriveremo insieme i provvedimenti.