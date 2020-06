Coronavirus, nuovo decreto: arrivano multe salate

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che introduce multe 'salate' per chi aggira le misure per arginare la diffusione del Covid-19. "A livello sanzionatorio abbiamo introdotto una multa da 400 a 3000 euro" che ricalca le sanzioni per la "violazione del codice della strada" ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Cdm.

"Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto urgente per continuare a contrastare il Coronavirus - ha scritto su Facebook il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro - È di vitale importanza rispettare le regole affinché si possa arginare il contagio e porre fine all'emergenza. Per questo abbiamo introdotto delle sanzioni nel caso di violazione delle norme: una misura rigorosa e necessaria perché la priorità è tutelare la salute di tutti i cittadini".

"Il Paese sta attraversando una fase estremamente critica che per essere superata al più presto - ha aggiunto - richiede grandi sacrifici. Chi non osserva le disposizioni introdotte rischia di renderli vani e noi non possiamo permettere che ciò avvenga. Gli imprenditori, i lavoratori, le famiglie stanno fronteggiando ogni giorno la crisi del Coronavirus e il Governo ha messo in campo tutti gli strumenti per supportarli, ma c'è bisogno della responsabilità di ogni singolo cittadino. Lo dobbiamo a chi combatte questa guerra in trincea, dalla sanità alle forze dell’ordine, dai servizi essenziali all'Esercito. È per rispetto nei confronti del loro straordinario impegno che servono misure atte a garantire la stretta osservanza delle norme".

"Il Governo sta lavorando costantemente per fornire i rinforzi a chi è in prima linea a partire dai dispositivi di protezione individuale come le mascherine che inizieremo a produrre in Italia, mentre dall'estero ne arrivano a milioni ogni giorno. La disponibilità della terapia intensiva è aumentata del 64% e i posti letto sono quadruplicati. Il sistema-Paese sta reagendo con grande forza e spirito di squadra, noi continueremo a fare tutto ciò che è necessario per superare la crisi sanitaria, sociale ed economica e far ripartire l'Italia. Con il contributo di tutti ce la faremo. Restiamo a casa per restare uniti", ha concluso Fraccaro.