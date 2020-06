Coronavirus, Sardine in campo: "Mascherine a senza tetto e bonifico a Protezione civile"

Fotogramma

di Francesco Saita

Sardine in campo per l'emergenza coronavirus. Oggi, il movimento nato a Bologna lo scorso novembre, farà un bonifico alla Protezione civile per l'acquisto di un respiratore e di presidi sanitari. "Saranno poi loro a decidere su che cosa prendere e sul collocamento di quanto acquistato", spiegano all'AdnKronos le Sardine, che, negli scorsi giorni, sono intervenute più volte per invitare alla solidarietà per far fronte all'emergenza, soprattutto richiamando l'attenzione su lavoratori a rischio, come riders, e strati sociali in difficoltà, come i senza tetto.

Proprio a questo riguardo, fanno sapere dal movimento guidato da Mattia Santori, "sono già state ordinate 5mila mascherine, che vogliamo far avere ai senzatetto nelle regioni più colpite dal virus".