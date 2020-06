Coronavirus, al Senato arrivano le mascherine per lavorare in emergenza

Arrivano le mascherine al Senato per lavorare in piena emergenza Coronavirus. Con una comunicazione via whats'app i questori di palazzo Madama, apprende l'Adnkronos, hanno informato i senatori che da oggi, nella Sala Maccari, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà possibile ritirare, ''qualora ne siano sprovvisti'', un 'dispositivo di protezione individuale'. La mascherina potrà essere ritirata, negli stessi orari, anche domani e giovedì.