Coronavirus, Lega: "Fuori 6mila detenuti follia Pd-M5S, ci opporremo in ogni modo"

Giulia Bongiorno e il ministro della Giustizia Bonafede

"Rivolta in 27 carceri, più di 60 agenti feriti, decine di delinquenti evasi e 13 detenuti morti, padiglioni dati alle fiamme, più di 30 milioni di danni. La risposta dello Stato? Far uscire prima del tempo dal carcere 6.000 detenuti. Una follia: se PD e 5Stelle vogliono farla, la Lega si opporrà in ogni modo e in ogni sede". Lo dicono i parlamentari leghisti Giulia Bongiorno, Nicola Molteni, Jacopo Morrone, Andrea Ostellari.