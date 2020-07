Coronavirus, Calenda contro Salvini e Meloni

Fotogramma

Impazza sui social il video con la puntata del Tg Leonardo del 2015, in cui si parla di un virus creato in un laboratorio cinese, e la Lega chiede un'interrogazione urgente al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Troppo per Carlo Calenda, che su Twitter attacca il centrodestra e i suoi leader: "Tutti i virologi hanno spiegato che il virus ha origine naturale. Salvini/Meloni hanno fatto partire un'ondata di disinformazione senza verificare. Siamo in mezzo a una pandemia - scrive il leader di Azione - e abbiamo sentito i politici avanzare teorie come fossero premi Nobel dal primo minuto. Anche basta", la conclusione di Calenda.