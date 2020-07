Coronavirus, Casini: "Siamo in guerra, diserzioni non ammesse"

Fotogramma

"Siamo in guerra e in guerra le diserzioni non sono ammissibili. Verrà il momento della pace e a quel punto si faranno i bilanci e gli esami su cosa ha o non ha funzionato". Lo ha detto il senatore del gruppo Misto Pier Ferdinando Casini, intervendo in aula a Palazzo Madama nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'emergenza Coronavirus.

"Dobbiamo andare avanti assieme, studiamo la formula. Va bene la disponibilità. Ma per essere disponibili realmente - e lo dico alla maggioranza - bisogna condividere le ricette. Cerchiamo un metodo, attraverso la conferenza dei capigruppo o istituendo una commissione speciale con un mandato di 2-3 mesi che, nel Parlamento e non fuori, consenta di realizzare concretamente questa collaborazione di cui ha parlato anche il presidente del Consiglio.

"Una commissione con questo mandato - ha concluso Casini - potrebbe essere la sede che permetterebbe davvero alla maggioranza e all'opposizione di poter lavorare insieme nell'interesse del Paese", ha concluso Casini.