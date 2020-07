Coronavirus, Renzi: "Draghi indica la via, tutti dovranno seguirla"

"Quello che dice Mario Draghi è la via, è la strada". Sono le parole di Matteo Renzi a Tg2 Post. "E' una situazione di emergenza. Io non esagero con le parole, non sono uno di quelli che dice 'guerra'. Il nostro paese ha visto di tutto, ma la situazione è oggettivamente eccezionale. Cosa dice Draghi? Diamo liquidità. Se serve, si chiudono le persone in casa per la salute pubblica", dice il leader di Italia Viva.

"Draghi cosa dice? Liquidità per tutti, bisogna far debito ed è giusto farlo perché serve e salviamo i posti di lavoro. Credo che tutto il mondo dovrà seguire la strada di Draghi. Perfino l'America, che è un disastro dal punto di vista sanitario, sta facendo le scelte giuste a livello economico con 2000 miliardi. Giusto così, dobbiamo farlo anche noi arrivando a spendere tra i 150 e i 200 miliardi. Va fatto subito, stiamo già perdendo tempo", aggiunge. "Gli italiani stanno reagendo benissimo ma bisogna dar loro i soldi".

Capitolo Ue: "Sono totalmente d'accordo con il presidente del Consiglio quando dice che gli aiuti non possono essere quelli del passato. Penso che l'Europa abbia capito che deve cambiare strada, anche perché questa vicenda non riguarda solo noi, riguarda tutti".