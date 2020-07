Coronavirus, Renzi: "Emergenza durerà mesi, forse anni"

Fotogramma

"Abbiamo il compito di affrontare una emergenza sanitaria che non dura una settimana, durerà mesi, forse qualche anno, finché il vaccino non produce effetti. Dobbiamo trovare il modo di convivere, non possiamo chiudere la gente in casa per mesi". Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Capital.

"Oggi si deve stare tutti insieme. Prima del coronavirus c'era tensione con Conte, stavamo pensando a soluzioni alternative. Ora c'è da stare tutti insieme, tutti vanno sostenti e aiutati". Per Renzi, tuttavia, "serve una conferenza stampa in meno, un dl in meno, e qualche tampone ai medici in più". "Bisogna dare atto al Presidente del Consiglio Conte che ha interrotto le dirette Facebook di Casalino e ha scelto di stare in Parlamento con noi. Io sono stato il primo a fare dirette Facebook da Palazzo Chigi, è giusto, ma bisogna dare certezze ai cittadini. Il presidente del Consiglio ieri era alla Camera, oggi al Senato, e noi siamo a disposizione per lavorare con lui", ha aggiunto.

Poi la richiesta: "Il presidente del Consiglio ha nominato suo consulente Gunther Pauli, un amico di Grillo. Di personaggi pittoreschi ne abbiamo, quello che ha detto sul 5g è azzardato, forse il presidente del Consiglio potrebbe far dimettere questo Pauli, cancellare quel tweet e dire che abbiamo bisogno di più innovazione, non di meno innovazione".