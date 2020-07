Coronavirus, Salvini: "Se Cina sapeva è crimine contro umanità"

"Se il governo cinese sapeva, non ha denunciato e non ha protetto, ha commesso un crimine ai danni dell'umanità". Così il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, in un passaggio dell'intervento a Palazzo Madama dopo l'informativa del premier Conte in Aula. "Non si può far passare per salvatori quelli che hanno contagiato il mondo!", ha esclamato il leghista.