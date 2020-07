Salvini a Piazzapulita, Formigli: "Si sana anomalia"

Foto Ipa/Fotogramma

Dopo anni di 'corteggiamento', Corrado Formigli è riuscito nell'impresa: stasera il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà ospite di 'Piazza Pulita'. Sono circa tre anni che il giornalista-conduttore si lamenta anche pubblicamente dei tanti inviti rivolti a Salvini mai accettati. Ora la svolta, nel segno dell'emergenza da coronavirus. "Sono più di due anni e mezzo che lo invitiamo - dice Formigli all'Adnkronos - che per la tv sono davvero tanti".

A cosa si deve il sì di Salvini? "Questo va chiesto a lui - replica Formigli - ma certamente questo è un momento in cui tante persone sono davanti alla tv e la nostra trasmissione sul tema del virus sta facendo un'informazione molto dettagliata e molto ricca. Il nostro servizio dentro le terapie intensive è stato venduto a tutte le più grandi tv del mondo. Insomma 'Piazza Pulita' è particolarmente 'illuminata' in queste settimane. Non so se il fatto che Salvini abbia accettato l'invito sia determinato da questo. Ma io lo apprezzo molto. Stasera sarà da noi in collegamento e si sanerà un'anomalia. Ho sempre considerato anomalo che un leader politico non accetti di andare per un periodo così lungo in un programma d'informazione di prima serata come il nostro. Un leader dovrebbe essere attento anche al pluralismo delle sue partecipazioni, accettando di andare anche in trasmissioni che non riconosce come terreno amico. Per questo sono contento che abbia accettato".

Della puntata di questa sera, Formigli anticipa: "Continuiamo un racconto molto forte sulle zone dove la tragedia del virus sta colpendo di più, affrontando argomenti poco battuti. Per esempio, parleremo di coloro che muoiono a casa dimenticati, senza che nessuno si occupi di loro e senza entrare nelle statistiche ufficiali dei morti da coronavirus. Poi parleremo anche delle Rsa, delle residenze per anziani, in molti casi fuori controllo. E avremo anche un'intervista al presidente della Camera, Roberto Fico, sul funzionamento del Parlamento in questa fase emergenziale", conclude.