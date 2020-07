Coronavirus, Speranza: "Non abbiamo raggiunto il picco"

(Fotogramma/Ipa)

"Siamo nel pieno della crisi, non abbiamo raggiunto il picco ma l'accelerazione dell'aumento sembra essere meno intenso, si sta arrivando a una fase massima dopo di che si auspica ci sarà una riduzione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Speciale Tg1 sull'emergenza coronavirus. "Abbassare la guardia ora sarebbe un errore enorme, non bisogna assolutamente abbassare la guardia, siamo nei giorni cruciali". "Si cerca una soluzione che risolva tutti i problemi, ma l'unica soluzione vera è la capacita di distanziarsi da tutti gli altri, è l'unica strada che dà certezze. Ad oggi non ci sono terapie, non ci sono vaccini".

"Le parole del capo dello Stato ci indicano la strada della coesione sociale, dell'unità, della collaborazione tra tutti. Questa è una sfida alla comunità, la si potrà vincere solo insieme, con il lavoro delle istituzioni, del governo, della Protezione civile, delle regioni, dei comuni ma con un patto reale con i cittadini".