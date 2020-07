"Eh Giovanni", il fuorionda di Mattarella che piace agli italiani

“Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io…”. Un disguido tecnico manda in rete una versione non editata del videomessaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e propone anche i fuorionda, che rivelano l’umanità e la normalità del Capo dello Stato, in piena sintonia con i cittadini che da giorni seguono le misure dettate dal governo per arginare la diffusione del coronavirus. Un Mattarella ‘privato’, che piace agli italiani come quello che in maniera appassionata ringrazia medici e infermieri in prima linea nell’emergenza ed esorta l’Europa ad agire in maniera rapida per affrontare la crisi senza precedenti.

“Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io…”, dice Mattarella, in una pausa della registrazione, rispondendo al portavoce che lo invita a sistemarsi i capelli. Non sorprende, quindi, che il Capo dello Stato monopolizzi il dibattito sui social. Su Twitter, in particolare, per ore la prima tendenza è #Mattarella, seguita da un ancor più eloquente #GraziePresidente.