Coronavirus, Salvini mostra rosario di Medugorije: "Una preghiera per tutti"

"Una preghiera per tutti Voi, per chi non c’è più, per chi soffre, per chi aiuta, per chi lotta, per chi ama". Lo scrive nella notte Matteo Salvini, sui suoi canali social, postando una foto che lo ritrae con in mano un rosario bianco con un crocifisso e la scritta Medugorije. Al post notturno, nel giro di poche ore arrivano oltre 5mila 'repliche' dalla rete. Moltissimi pubblicano foto dei propri rosari, tantissime le foto di Giovanni Paolo II.

Lo scorso 24 gennaio il leader della Lega, nel corso di una diretta Facebook, aveva manifestato il desiderio di andare in Bosnia-Erzegovina, proprio a Medugorije. "Non vedo l'ora di andarci per la prima volta. Per me sarà un orgoglio, perché credo che ci sia qualcuno che lassù protegge questi bimbi, queste mamme, questi papà, queste famiglie, questo popolo. Non invoco il cuore immacolato di Maria a protezione mia o di un partito, però di un popolo sì".

"Guardate che spettacolo", aveva poi detto inquadrando col cellulare le medagliette e i rosari presenti sugli scaffali.