Coronavirus, Salvini a Renzi: "Riaprire ora? Non è il momento"

''Ho sentito qualche mio collega senatore proporre di riaprire tutto subito. Onestamente non mi sembra il momento''. In diretta Facebook Matteo Salvini commenta la proposta di Matteo Renzi, senza citarlo direttamente, di riaprire le scuole e le fabbriche ai primi di aprile.

Per contrastare la crisi, Salvini spiega quindi la 'ricetta' della Lega: "Al lavoro per garantire Cassa Integrazione veloce per tutti i lavoratori, aiuti immediati alle famiglie, soldi veri a Partite Iva, commercianti, artigiani e autonomi, liquidità agli imprenditori. Un’attenzione particolare all’assistenza chiesta dai DISABILI e, oggi come ieri, il GRAZIE di tutti noi ai medici e al personale sanitario in trincea".