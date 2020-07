Coronavirus, Salvini: "Pd vuole svendere porti e aeroporti per aiuti da Ue"

(Fotogramma)

"Delirante! Il Pd vuole svendere i gioielli dello Stato per ricevere aiuti dall'Europa, tra cui porti, aeroporti e spiagge. Non è uno scherzo, purtroppo. Ma vi rendete conto in che mani siamo??? Altro che interviste demenziali, datevi una mossa". Lo scrive su Facebook, Matteo Salvini, riferendosi all'intervista di Luigi Zanda, tesoriere del Pd, che ha ipotizzato la possibile utilizzazione di immobili statali, per la garanzia sul debito italiano.