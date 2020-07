Coronavirus, Marattin: "Due fake news su soldi ai Comuni"

(Fotogramma)

"Sui soldi ai comuni girano 2 fake news". Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, vicecapogruppo di Italia Viva alla Camera, riferendosi agli stanziamenti annunciati ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier ha fatto riferimento a 4,3 miliardi che saranno messi a disposizione dei Comuni in anticipo rispetto alla scadenza di maggio e ad altri 400 milioni che verranno utilizzato per buoni spesa destinati agli indigenti.

La prima fake news, scrive Marattin, è che "sono 4,3 mld (invece sono 400 mln, il resto sono i trasferimenti ordinari, erogati un po’ prima)". La seconda fake news è alimentata da chi dice che i soldi "vanno divisi per 60 mln di persone (invece sono per buoni spesa solo per gli indigenti). Un altro mondo - senza fake news - è possibile".