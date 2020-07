Coronavirus, Speranza: "Misure allungate, sacrificio non brevissimo"

"Sicuramente" le misure di contenimento per il coronavirus "verranno allungate e ci sarà bisogno di un sacrificio che non sarà brevissimo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di 'Che tempo che fa'.

"Ci sono segnali incoraggianti - ha sottolineato - però questo non basta, non è una cosa di domani. Se noi immaginassimo di bloccare queste misure commetteremmo un errore drammatico e bruceremmo quel piccolo vantaggio che stiamo provando a costruire. Vediamo la luce in fondo al tunnel, ma sbagliare i tempi ci precipiterebbe immediatamente indietro".

"Abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo, ma in questo tempo dobbiamo studiare il dopo, perché il dopo arriverà, i cittadini debbono sapere che questa battaglia il nostro Paese, ma più in generale l'umanità, la vincerà e quindi dobbiamo organizzarci - ha detto Speranza - Ma organizzarci ora non significa smettere immediatamente di rispettare queste regole che oggi sono fondamentali e ci hanno portato ai primi risultati".