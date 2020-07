Coronavirus, Speranza: "Siamo nel pieno dell'epidemia"

Afp

"Siamo ancora nel pieno dell'epidemia. Non perdiamo la testa. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio adesso. Si finirebbe per vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino a oggi per contenere la diffusione dell'epidemia". Così sul 'Corriere della Sera' il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Servono "tempo e gradualità", avverte il ministro, dopo le dichiarazioni di Matteo Renzi, che suggerisce una ripresa delle attività, "siamo ancora nel pieno della crisi" e "non ancora al cambio di fase". I contagi "aumentano con minore intensità rispetto al passato" ma "sono i primi segnali, dobbiamo tenere alta l'attenzione e non accontentarci, perché sono giorni cruciali".